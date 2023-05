Ranking Uefa 2023 | Juventus ottava La Roma supera l’Inter e torna in top 10

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laha aggiornato ildopo tre giorni di coppe. Lascalzae si riprende la decima posizione. I giallorossi hanno battuto il Bayer Leverkusen e hanno risposto al momentaneo sorpasso dei nerazzurri, freschi vincitori del primo confronto in semifinale di Champions col Milan. Lasi avvicina al Barcellona, a sua volta distante dallache resta saldamente in top 10. Il Napoli è diciannovesimo. 1. Manchester City 140.000 2. Bayern Monaco 136.000 3. Chelsea 126.000 4. Liverpool 123.000 5. Real Madrid 121.000 6. Paris Saint-Germain 112.000 7. Manchester United 104.000 8.101.000 9. Barcellona 98.000 10.94.000 11. Inter 93.000 12. Ajax 89.000 13. Siviglia 87.000 14. Dortmund 86.000 15. Atlético Madrid ...

Guadagni Roma in Europa League Bonus partecipazione: 3.63 mlnstorico: 3.96 mln Market pool*: 3.7 ...Laha aggiornato ildopo tre giorni di coppe. Continua il duello Inter - Roma, con i giallorossi che si riprendono la decima posizione e si avvicinano al Barcellona. Juve saldamente in top ...... vincerla permetterebbe comunque di mettere in cassa una bella somma oltre ovviamente a punti importanti nel. I ricavi della Juventus per la finale di Europa League La semifinale con il ...

