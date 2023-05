Rai | M5s | ‘Report non si tocca’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mg (Adnkronos) – "Sono giorni che la trasmissione di Rai3 Report, diretta da Sigfrido Ranucci, viene indicata su molti organi di stampa come "a rischio" per la prossima stagione. Parliamo della principale, se non dell'unica, trasmissione di giornalismo investigativo in Italia". Lo scrive il Movimento 5 stelle sui suoi canali social. "Ci auguriamo che il prossimo Consiglio di Amministrazione, il primo con un nuovo amministratore delegato, si occupi di questa vicenda tutelando uno dei principali baluardi del giornalismo Rai. Le trasmissioni come Report vanno tutelate. Il pluralismo e l'indipendenza del giornalismo non si toccano!", sottolinea il M5s.