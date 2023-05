(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e la destra vogliono. Vogliono cancellare, cioè, un patrimonio della Rai e del giornalismo italiano, ritenuto evidentemente troppo scomodo”. Lo scrive su Twitter Marco, del Pd. “Si tratta di un atto inaudito. Non solo perchéha ottimi ascolti, e quindi non può esserci una giustificazione economica, ma perché si tratta di un vero e proprio attacco alla libertà e all’indipendenza dell’informazione -prosegue il responsabile Welfare del partito-. Dobbiamo impedirlo. Perché oggi potrebbe toccare a @rai3 e a @SigfridoRanucci, ma domani potrebbe toccare, proprioin Ungheria, a un qualsiasi media ritenuto scomodo da chi detiene il potere. Giù le mani dalla libertà di informazione”. L'articolo CalcioWeb.

... l'economista Carlo Cottarelli, senatore dimissionario del Pd; Marco, deputato dem e membro della segreteria del Pd; Maria Elena Boschi, deputata di Iv in commissione di Vigilanza; ...... l'economista Carlo Cottarelli, senatore dimissionario del Pd; Marco, deputato dem e membro della segreteria del Pd; Maria Elena Boschi, deputata di Iv in commissione di Vigilanza; ...Questo pomeriggio , 19 aprile alle 14,05 su1, subito dopo il Tg1 e il Tg1 Economia, va in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ... ospiti gli onorevoli MarcodelPartito ...

Rai: Furfaro (Pd), 'inaudito chiudere Report, come in Ungheria' Il Tirreno

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “Giorgia Meloni e la destra vogliono chiudere Report. Vogliono cancellare, cioè, un patrimonio della Rai e del giornalismo italiano, ritenuto evidentemente troppo scomodo”.questa sera, martedì 9 maggio, alle 21.20 su Rai 3. Saranno ospiti di Bianca Berlinguer: Riccardo Molinari, Capogruppo della Lega alla Camera; Marco Furfaro, Partito Democratico; i giornalisti Andrea ...