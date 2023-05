Rai | forse ci siamo | lunedì dovrebbe essere il giorno di Sergio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Eccoper la guida della Rai La partita su direzioni e palinsesti Corriere della Sera, di Antonella Baccaro, pag. 5 Si sblocca la nomina di Robertoad amministratore delegato della Rai. Ieri, in Consiglio dei ministri, sciolto il nodo delle nomine del capo della Polizia e delle Fiamme gialle, che sembrava bloccare tutto, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha proposto il nome del manager.è già stata convocata l’assemblea e il consiglio di amministrazione che ratificherà la nomina.potrebbe già annunciare i nomi dei collaboratori più stretti: Giampaolo Rossi, come direttore generale, e Paola Marchesini, direttrice di Radio2, come capo dello staff. Ai direttori di genere e di testata, anche se lo schema sarebbe quasi completo, siprocedere nel cda di ...

Grande ritorni inper Claudio Lippi. Anche se per il momento non è dato sapere quale potrebbe essere la sua collocazione nei palinsesti, né la rete in cui potrebbe riprendere servizio, il conduttore ...Correva il 2007 e L'Isola dei Famosi , alla sua quinta edizione , andava ancora in onda su2, ... Una decisioneanche coerente, che sul sito ufficiale del giornalista viene giustificata come ...... unico biancorosso ina causa di un problema alla spalla destra accusato già durante il primo ... Sul piccolo schermo verrà trasmessa daSport HD, canale presente sulla piattaforma digitale ...

Di là dal fiume e tra gli alberi Rai Storia

Il naufrago si è ritirato dal reality show per seguire il compagno Simone Antolini colpito da problemi di salute, ma c'è un pirotecnico precedente del 2007.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...