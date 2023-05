Non si fa mancare niente,. In verità mancherebbe un docu - film. 'Era proprio un docu - film ... Ma la maggioranza sono i fedelissimi, 50circa. Insomma, sono il più vecchio di tutti, anche ...... io ero il tastierista di, tu di Eros. Proprio mentre in un giorno off facevamo il bagno, venne fuori il nome di Keith Emerson e da lì non abbiamo più smesso di parlare. Dopo tantiti ho ...... Grotowski, Giorgio Gaslini, Giorgio Albertazzi, Lincoln Center, Living Theatre, Paola Borboni,... Università di Venezia; "Un'esperienza di Teatro/Laboratorio nella Verona degli'70", ...

Raf: «In 40 anni di musica ho portato nel pop ogni stile» leggo.it

Il dipinto trafugato nel 1996 a Dipignano, è stato rinvenuto dai carabinieri del Nucleo TPC, in un appartamento di Cosenza ...Il cantautore si racconta in un libro in cui ripercorre la sua lunga e bellissima carriera: «Ora sono in tour e poi uscirà il nuovo album» ...