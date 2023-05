Rabiot mostra i segni dei tacchetti dopo Juventus-Siviglia | “Non era rigore?”

A fine partita, davanti alle telecamere di Sky,i segni del fallo rimasti sul suo polpaccio, e commenta così: 'E' stato un brutto fallo, era un fallo netto ma il Var non ha detto niente.Ai microfoni di Sky,si è presentato mostrando i segni dell'intervento del difensore del Siviglia, commentandolo così: "Si tratta di un brutto fallo. Era un fallo netto, c'era il rigore ma il ...6,5 : sempre il solito Adrien. Ormai è diventato un totem in mezzo al campo e guardando ... 6,5 : entra in campo eal pubblico tanto impegno, sfiorando anche un gol dopo un tunnel ad un ...

Juventus-Siviglia, Rabiot: "Fallo netto su di me". E mostra i segni sul polpaccio Sky Sport

Dopo la gara col Siviglia terminata 1-1, il centrocampista della Juventus ha mostrato durante le interviste i segni del fallo subito in occasione di un potenziale mancato rigore per i bianconeri.Adrien Rabiot si è presentato in diretta tv per le interviste post Juventus-Siviglia e ha mostrato a tutti i segni dei tacchetti di Badè lasciati in occasione del fallo da rigore non fischiato dall'ar ...