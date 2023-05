Quiz Concorso ASMEL 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il manuale “per assunzioni negli Enti Locali” edito da Simone è specificamente destinato alla preparazione della prova scritta unica della selezione pubblica indetta dall’(Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali). Per quali Profili è indicato questo Manuale Questa procedura mira a formare un elenco di candidati idonei dai quali i Comuni aderenti potranno selezionare per future assunzioni (come specificato nel bando). Il manuale riguarda una vasta gamma di profili, tra cui: Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo Istruttore Direttivo ...