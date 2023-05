Questa foto di una persona vestita da demone che legge un libro ai bambini non è reale

Leggi su facta.news

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato su Facebook uno screenshot di un tweet in cui è presente unache raffigura alcuniseduti in quella che sembra una biblioteca, mentre ascoltano unacon un costume nero che ricorda un. L’immagine è accompagnata da un commento dell’autrice del tweet che recita: «Niente di speciale, sono un “Baphomet” Children’s Book Club negli Stati Uniti». Laoggetto di analisi non è: è stata creata con un programma di intelligenza artificiale. L’immagine in questione è stata originariamente pubblicata su Facebook il 2 maggio 2023 dall’account The Pumpkin Empress. Nel post sono presenti altre immagini simili che raffigurano un club delpera tema ...