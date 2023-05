Queen Charlotte | Corey Mylchreest è fidanzato? A parlarne è proprio lui

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sta riscuotendo un enorme successo la serie tv targata Netflix: a Bridgerton Story, che a pochi giorni dal suo debutto è già in cima alle classifiche. Tra i protagonisti principali ci sono India Amarteifio, che interpreta la Regina Carlotta eche è invece Re Giorgio.quest’ultimo, grazie alla serie, è diventato un vero esex symbol ma purtroppo pare che il suo cuore sia già impegnato. E’ statostesso a rivelare a Extra di avere una fidanzata, e di aver guardato con lei Bridgerton: Non appena ho ottenuto il lavoro, ho pensato, ‘Va bene, devo guardare questa serie .’ Mi sono seduto con la mia ragazza e abbiamo guardato ogni episodio. Sappiamo quindi chema ...

Questa settimanaha debuttato in cima alla Top 10 di Netflix a confermare l'enorme numero di appassionati che il franchise ha accumulato nel corso di tutti questi anni e, come reazione immediata, anche ...Chi poteva aiutare meglio di Regé - Jean Page Corey Mylchreest nel ruolo da protagonista inL'interprete del Duca Simon di Hastings è uscito di scena al termine della prima stagione di Bridgerton . Nonostante i vari tentativi di riaverlo nella serie però Page ha sempre ...Corey Mylchreest e Freddie Dennis , che nella serie del momentointerpretano rispettivamente King George e il paggetto Reynolds, abitano insieme anche nella vita reale. A confessarlo è stato proprio Corey Mylchreest durante un'intervista per ...

Dopo che Queen Charlotte ha debuttato al primo posto della classifica delle serie più viste, anche Bridgerton è tornata alla carica.Il protagonista di Queen Charlotte, Corey Mylchreest, ha rivelato il consiglio che ha ricevuto da Regé-Jean Page ...