Quarto Grado | anticipazioni 12 maggio 2023 | i casi di Stefania Rota e Alessia Pifferi stasera in tv

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rete 4 è solo uno. E i telespettatori che da anni seguono, il programma di approfondimento, tra attualità,di cronaca, omicidi e gialli da risolvere, lo sanno bene. Questa sera, come sempre a partire dalle 21.25 in diretta su Rete 4, andrà in onda la puntata e alla conduzione ci saranno i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Con loro tanti ospiti ed esperti in studio. Il giallo diIl programma, a cura di Siria Magri, questa sera aprirà la puntata con il giallo di, la donna trovata morta lo scorso 21 aprile nella sua casa di Mapello, in provincia di Bergamo. Per chi indaga, però, ci sono ...