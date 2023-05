...Walterche aveva salvato il posto nonostante il disamore del popolo nerazzurro, e pure della dirigenza. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire...... almeno fino a ieri,l'Inter vinceva il merito era dei giocatori, mentreperdeva la ... Al termine di quella a Bologna era anche inciampato in una dichiarazione alla: "Se l'......scrisse l'explicit con la casacca partenopea. Lui che era stato l'ultimo reduce dalla serie C, che quandò arrivò a 'Città nuova' era un esterno e che Waltertrasformò poi in ...

Quando Mazzarri asfaltò il Sassuolo illudendo il mondo Inter La Gazzetta dello Sport

Nella seconda giornata del campionato 2014-15 finì 7-0 con i neroverdi. Ma due mesi dopo, lo scenario era completamente cambiato: nerazzurri noni in classifica e panchina a Mancini ...dichiarazione alla Mazzarri: "Se l'avessimo sbloccata, staremmo parlando di un'altra partita". Pioli ieri ha fatto peggio con una frase del tutto fuori luogo ("Fino al 7' minuto l'Inter non era mai ...