Quali sono le ultime evoluzioni di Bard? Google lo ha messo nero su bianco

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Cosa ha da offrire la nuova versione dirispetto a quella beta, il cui funzionamento avevamo approfondito in un monografico dedicato? In un post dedicato sul blog,ha definito il suo chatbot «più globale, più visivo, più integrato» e ha informato gli utenti rispetto ai nuovi aggiornamenti. Tra questi figurano «funzionalità di immagine, funzioni di codifica e integrazione con le altre app». Oltre a questo, tra le novità figura «l’accesso in tutto il mondo, introducendo altre lingue (giapponese e coreano in primis, altre quaranta lingue verranno inserite presto n.d.R.) e mettendo fine alla lista di attesa». Come abbiamo visto, però, per oraha preferito non rilasciare il prodotto nei paesi dell’Unione europea. LEGGI ANCHE >>>ha preferito evitare l’Unione Europea ...