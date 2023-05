Pupo | ' Fiorentina | due amnesie pagate a caro prezzo Noi sempre in equilibrio tra inferno e paradiso | fino a giovedì sarà purgatorio'

(Di venerdì 12 maggio 2023) La partita di ieri è stata sportivamente drammatica. Abbiamo assistito a un incontro assurdo, che alimenta mille rimpianti, in cui laha tenuto in mano il pallino del gioco per 80 minuti, ...

La partita di ieri è stata sportivamente drammatica. Abbiamo assistito a un incontro assurdo, che alimenta mille rimpianti, in cui laha tenuto in mano il pallino del gioco per 80 minuti, ma ha poi pagato a caro prezzo due amnesie difensive, che le sono costate inopinatamente la partita. La squadra è in evidente debito di ...E nello spot promozionale canta 'Bella Ciao': 'Lava in finale senza tirare in porta: il più dolce degli ossimori calcistici'in Kazakistan : l'accoglienza allo show televisivo A ...E nello spot promozionale canta 'Bella Ciao': 'Lava in finale senza tirare in porta: il più dolce degli ossimori calcistici'alla conquista del Kazakistan , l'ottava puntata A ...

Pupo: «Fiorentina, due amnesie pagate a caro prezzo. Noi sempre in equilibrio tra inferno e paradiso: fino a g leggo.it

La partita di ieri è stata sportivamente drammatica. Abbiamo assistito a un incontro assurdo, che alimenta mille rimpianti, in cui la Fiorentina ha tenuto in mano il pallino del gioco per ...Il viaggio di Pupo in Kazakistan è arrivato alla sua ottava puntata. A Uralsk, il cantante partecipa a uno show televisivo in diretta su AQJAIYQ, la televisione ...