Punta la pistola e minaccia l' ex moglie | terrore di fronte alla scuola elementare della figlia | arrestato un 73enne

Il giallo dell'amico: 'Lo ha portato in ospedale ed è andato via' Poliziotta di 24 anni uccisa da 4 adolescenti, il racconto choc: 'Erano a caccia di vittime'lacontro l' ex moglie : ...0 Carinaro (Caserta) " Attimi di terrore, nella tarda mattinata di oggi, davanti alla scuole elementari di Carinaro, in via Manzoni, dove un 73enne di Gricignano, armato di, ha avvicinato la sua ex che stava attendendo l'uscita della loro bambina al termine delle lezioni. L'intento dell'uomo era quello di costringerla a chiamare il nuovo compagno per poterlo ...In un batter d'occhio torna con unain pugno , entra nell'appartamento della vicina el'arma contro il giovane che nel frattempo si è chiuso nella cameretta dei bambini . Lo tiene sotto ...

Punta la pistola e minaccia l'ex moglie: terrore di fronte alla scuola elementare della figlia, arrestato un 7 leggo.it

Attimi di terrore oggi a Carinaro (Caserta), all'esterno della scuola elementare, dove un 73enne armato di pistola ha minacciato il compagno della sua ex, e quest'ultima ha lanciato l'allarme inducend ...Terrore nel Casertano. Un uomo, attorno alle 13:30, armato di pistola ha avvicinato la sua ex moglie, che stava aspettando l'uscita della loro figlia - di fronte alla scuola ...