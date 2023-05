PSG e Nizza su Thiago Motta | futuro in Francia? Il Bologna trema

(Di venerdì 12 maggio 2023) Laama. Dopo il Paris Saint Germain anche ilsarebbe sulle tracce dell’allenatore italo-brasiliano. E i tifosi delcominciano are. Già, perché l’ex tecnico di Genoa e Spezia, sbarcato sotto le Due Torri lo scorso settembre al posto di Mihajlovic, sta facendo benissimo coi rossoblù. Che sono decimi con 46 punti e con quattro gare ancora da giocare potrebbero chiudere ancora più in alto. Ma al di là dei risultatiha dato un’anima e un gioco ben definito alla squadra, ricucendo il filo che sembrava essersi spezzato nel corso dell’ultima stagione con il serbo in panchina. Probabilmente non per colpa sua ma di quello che gli stava capitando. Il calcio, però, non si ferma mai. Nemmeno di fronte alle tragedie. Lo spettacolo deve ...

... trattandosi di uno degli allenatori più ambiti sul mercato (lo seguono Inter, Roma, Paris Saint - Germain e): ' Io e Mourinho in lotta per la panchina delOra penso al Bologna e alla ...Il fatto che Thiago Motta (che oltre alpiace al) fissi la propria professionalità sul Bologna lo si evince da due concetti. 'Non avere più l'anno prossimo Dominguez mi dispiacerebbe molto: tutto ciò che ha (titolarità e fascia da ...Commenta per primo Thiago Motta , tecnico del Bologna , sta facendo così bene coi felsinei che ha conquistato molti estimatori in Francia. Secondo L'Equipe ,sembrano interessati a lui per l'estate.

Sirene francesi per Thiago Motta, dopo il Psg c’è anche il Nizza La Gazzetta dello Sport

Iscrizione avvenuta con successo. L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha preso la parola in conferenza stampa per presentare la prossima partita di campionato contro la Roma, che sarà disputata alle ...Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.