La grande stagione svolta sino a questo momento sulla panchina del Bologna non è dicerto passata inosservata in casa, dove è sempre stata viva negli ultimi anni l'idea di riportare Thiago Motta ......porta con sé la prospettiva della prossima e le squadre si preparano a battere lasul ... torna Giuntoli in orbita bianconera, Skriniar verso il, Samuel Umtiti nel mirino dell'Inter. In ...Il prezzo di Renato Sanches stuzzica e non poco, considerando che illo valuta circa 10 milioni di euro. Ma occhio alladall'estero: sul giocatore ci sarebbero già le mire di Emery ...

PSG, concorrenza per Diaby: il Bayer Leverkusen fissa il prezzo Calciomercato.com

L'interesse improvviso da parte del Psg per Thiago Motta potrebbe condizionare il futuro di José Mourinho alla Roma ...Juventus e Milan pronte a lanciare la sfida ad altre big d’Europa: l’obiettivo è l’astro azzurro Molti lo ritengono uno degli astri nascenti del calcio italiano. Per crescere però ha accettato la ...