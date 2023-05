Protezione civile | sabato maltempo in Campania | c’è l’allerta meteo gialla

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadella Regioneha emanato un avviso di allertadi colore giallo valido dalle 8 alle 20 di domani,13 maggio sulle zone 1,2,3 della(Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: Precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, ...

