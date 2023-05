Proscenic presenta DustZero S3

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 12 maggio 2023)S3, aspirapolvere senza fili progettato per offrire le performance più avanzate e un’esperienza di pulizia senza pensieri, grazie alla sua innovativa base di svuotamento polvere. Con questo nuovo lancio, l’azienda rafforza ulteriormente il proprio impegno nel fornire soluzioni, prodotti e servizi in grado di migliorare la qualità della vita e la quotidianità delle famiglie, attraverso la tecnologia. L’aspirapolvere senza fili che elimina efficacemente tutta la polvere La più importante caratteristica del nuovo arrivato nella famiglia di aspirapolvere senza fili di, è propria la sua capacità di raccogliere e conservare automaticamente la polvere, con grandi vantaggi in termini di igiene e pulizia: è infatti dotato di un vano completamente sigillato, che consente di rimuovere ...