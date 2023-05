Pronostici 35esima giornata di Serie A

(Di venerdì 12 maggio 2023) simple html dom voku html wrapper > LaA è arrivata alla sua. Anche per questo nuovo turno, non possono mancare idi Superscommesse sulle dieci gare in programma. Il focus è sulla lotta Champions: l’analisi parte dalla sfida del Picco tra Spezia e Milan. Spezia – Milan: Segna squadra casaDopo la sconfitta nell’euroderby per 2 a 0, in attesa del ritorno di martedì prossimo il Milan di Pioli fa visita allo Spezia, al terzultimo posto della classifica e in un momento di grande difficoltà. I rossoneri hanno sempre subito almeno 1 goal in 8 delle 9 trasferte inA nel 2023: il consiglio di Superscommesse è l’esito Segna squadra casa. Inter – Sassuolo: Goal Si Reduce dall’entusiasmante vittoria europea contro il Milan, l’Inter riceve a San Siro il ...

I nostri pronostici per la 35esima giornata di Serie A Raffaele La Russa

In questo 35esimo turno di Serie A i pronostici di Superscommesse danno ampio spazio ai match delle big che possono valere la qualificazione alla prossima Champions League. L’analisi parte dalla sfida ...La Lazio non può più sbagliare: vittoria a 1,65 su Sisal.it. In attacco Ciro Immobile cerca ancora la via del gol, la fine del suo digiuno è a 2,00.