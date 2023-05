‘Progetto Civico’ | l’appello al voto del candidato sindaco Abitabile

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delSan Salvatore Telesino. “Progetto Civico è entrato nella scena politica sansalvatorese. Per alcuni come promessa, per altri come speranza. In breve tempo è diventato realtà, punto di riferimento e di ascolto. Per noi i contenuti rappresentano la sostanza dell’agire politico. Progetto Civico nasce come opposizione all’attuale amministrazione e a qualunque forma di imposizione esterna. Abbiamo deciso perciò di metterci a disposizione del buon governo, per richiamare il più ampio numero di persone alla condivisione di un’idea di paese e di comunità che converga su visioni, progetti, pratiche di gestione della “cosa pubblica”. Abbiamo rappresentato e condiviso il nostro modo di pensare la politica. Per noi, la politica, è espressione di dialogo e di ...