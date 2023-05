Professioni | l’esperto | “Dropshipping sempre più digital e globalizzato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Luca Del Prete: "Rappresenta inoltre un’ottima opportunità per chi parte da zero, sia a livello di competenze sia di budget limitati" “Ilesiste da, ma ha raggiunto oggi una forma più evoluta,e globalizzata. Si basa sul vendere prodotti senza possederli, un’attività che posizionacome un vero e proprio intermediario tra il cliente finale e il fornitore. Il vantaggio, la funzionalità e le differenze delrispetto agli e-commerce tradizionali sono estremamente rilevanti”. Lo dice all’Adnkronos/Labitaliadel settore Luca Del Prete, fondatore della società Ldp Consulting. “Innanzitutto – spiega – non avere né dover acquistare la merce in anticipo, affrontando quindi un grosso investimento economico in fase iniziale e dagli ...