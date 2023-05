Processi Juve | la Corte del caso Plusvalenze sarà presieduta da Raiola 'Manovra stipendi' al 27 maggio

- ' Sono sicuramente sorpreso , pur conoscendo superficialmente le cose. Non voglio addentrarmi nella vicenda, a rischio di fare strafalcioni, la colpa mi sembra generalizzata, le ...... ipotesi ormai quasi certa e che eviterebbe allail rischio di rotolare in serie C, se non ... 2023 - 24, essendo la Juventus in tutti questichiamata a rispondere di violazione dell'...Risorse ce ne sono, dobbiamo fare in modo che possano essere scaricate a terra, sapendo che non sono solo quelle che riguardano lo sport, aiutano anche le città neidi riqualificazione. Per ...

Perché la Juve vuole chiudere i processi sportivi entro giugno Chiné chiede la proroga tecnica per il filone 'stipendi ... Calciomercato.com

La Juve di campo ha fatto almeno in parte il suo con il pareggio al 97esimo di Gatti che ha rimandato i discorsi sulla qualificazione alla finale di Europa League alla gara di ritorno contro il Sivigl ...La Juve sta programmando la prossima stagione e spera di poter ufficializzare presto il primo grande colpo: la tifoseria è su di giri.