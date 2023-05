Probabili formazioni | Dzeko riposa ancora | Leao resta out Vlahovic dalla panchina | torna Politano non Dybala

Lazio - Lecce scendono in campo oggi, venerdì 12 maggio 2023 alle 20:45 per la 35esima giornata di Serie A. Anticipo di campionato per i biancocelesti di Sarri e giallorossi di Baroni che si sfidano ...Ledi Maiorca - Cadice MAIORCA (5 - 4 - 1): Rajkovic; Maffeo, Valjent, Hadzikadunic, Copete, Jaume Costa; Morlanes, Dani Rodríguez, de Galarreta, Kang - in Lee; Muriqi. CADICE (4 ...Ledi Colonia - Hertha Berlino COLONIA (4 - 2 - 3 - 1): Schwäbe; Schindler, Hübers, Chabot, Hector; Skhiri, Martel; Thielmann, Maina, Kainz; Selke. HERTHA BERLINO (4 - 2 - 3 - 1):...

Serie A, Spezia-Milan: probabili formazioni, dove vederla in tv e statistiche Milan News

Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni. Archiviata l'andata dell'euroderby, l'Inter torna a pensare al campionato. Nella 35^ giornata di Serie A sfiderà il Sassuolo in una partita molto ...La tre giorni di semifiniali di coppe europee si è conclusa con un altalena di grandi emozioni fra chi ha portato a casa un primo piccolo successo come Inter e Roma, chi sorride a metà come la Juve ch ...