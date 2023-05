Priyanka Chopra | Quando ho vinto Miss Mondo | mio marito Nick Jonas aveva 7 anni

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'attrice e modella indiana ha voluto parlare, senza filtri, della differenza di età con il compagno. I due si sono sposati nel 2018 e hanno avuto una figlia.hanno esattamente 10di differenza, ma la questione non sembrerebbe preoccupare molto la modella e attrice di origini indiane. In una recente intervista ai microfoni del talk show di Jennifer Hudsonha raccontato dell'episodio in cuiappenasoltanto 7. "mia suocera mi ha raccontato questa storia non sapevo come prenderla. Avevo da poco ...