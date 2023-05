Secondo, l'esercito ucraino "dai fianchi sul fronte Artiomovsk (nome russo per Bakhmut) e, sfortunatamente, in alcuni punti con successo". LA7MASULLO_20230512154120496_...Secondo, l'esercito ucraino "dai fianchi sul fronte Artiomovsk (nome russo per Bakhmut) e, sfortunatamente, in alcuni punti con successo".ha una sua agenda personale ......, starebbe "andando oltre". E i suoi recenti videomessaggi, nei qualifrontalmente Mosca mettendo in dubbio la sua capacità di proteggere la Russia, stanno "seriamente disturbando ...

Prigozhin attacca ancora: 'Russi in fuga da Bakhmut' TGLA7

Le forze regolari dell'esercito russo si sono date alla "fuga" a Bakhmut, secondo Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia di mercenari Wagner. Il portavoce del ministero della Difesa di Mosca, Igor Ko ...Il presidente ucraino, all'interno di una serie di visite in Paesi Ue, nei prossimi giorni potrebbe ipotizzare una visita lampo nella Capitale italiana per incontrare il Papa, la presidente del Consig ...