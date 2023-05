Premier League | la situazione nella lotta salvezza

(Di venerdì 12 maggio 2023) La2022/23 ci sta regalando uno dei finali più emozionanti degli ultimi anni, con Manchester City (1º con 82 punti ed una partita in meno) ed Arsenal (2º a quota 81) coinvolte in una gara all’ultima curva per l’assegnazione del titolo. Altro aspetto di grande interesse di queste ultime giornate sarà inoltre la, che vede partecipi ben sei squadre dal futuro tutt’altro che certo. Gettando un occhio alla classifica notiamo infatti come Southampton, Leeds e Leicester, le squadre che occupano le ultime tre posizioni in, possano ancora sperare di ottenere lain extremis. D’altro canto, anche Everton (17º), Nottingham Forest (16º) e West Ham (15º) devono ancora ottenere la matematica certezza di rimaneremassima serie ...

Ma l'Inter non vuole sbilanciarsi e rigetta tutte le avances giunte dal Chelsea, in, alla disperata caccia dell'erede di Edouard Mendy. Tra la sua uscita di scena e il dubbio rinnovo ...Ma prima la sua squadra deve vedersela incontro l'Everton, e la partita è prevista per questa domenica 14 maggio al Goodison Park. I blancos , in vista della sfida di Manchester, ...Così, è inevitabile riscontrare apprezzamenti dal mercato e in particolare d'oltremanica, dalla. Secondo quanto riportato da Football Insider , infatti, il Liverpool avrebbe fatto un ...

Il primo gol di Matheus Nunes in Premier League è votato come il migliore del mese di aprile TUTTO mercato WEB

Il contestatore che non ti aspetti: per l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola l'Eurovision toglie un giorno di riposo alla sua squadra.Unai Emery è stato eletto allenatore del mese di aprile in Premier League. Lo spagnolo si è messo in mostra con cinque vittorie, un pareggio.