Preghiera del mattino del 12 Maggio 2023 | “Aiutami e sostienimi”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... che restano un argomento da salotto, mentre si aspetta la consegnapranzo consegnato da uno ... Con un carissimo augurio e un cordiale ricordo nellaDi sicuro, la birra contiene vitaminegruppo B, tra cui la vitamina B6, importante per il ... Il primo era quello con la, che l'ha accompagnata per tutta la vita. Il secondo, molto più ...... dal Concilio al Sinodo" prenderà il via alle 9.15 con un momento di. Seguirà la tavola ... di Anna Maria Tibaldi, referente per il PiemonteCammino sinodale ("La sinodalità una questione ...

Preghiera del Mattino SABATO 06 MAGGIO 2023 Lodi Sabato ... La Luce di Cristo

Ieri papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri della Conferenza degli Istituti Missionari in Italia nel 50^ anniversario della fondazione, ...VEDI I VIDEO “La madre” letta da Giuseppe Ungaretti , “La madre” cantata da Iva Zanicchi , Ungaretti e il segreto della poesia , Ungaretti si racconta , Ungaretti intervistato da Pasolini (da “Comizi ...