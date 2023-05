Ponte della Ferriera | sventato un tentativo di suicidio

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn nuovodidal, fortunatamente. Un giovane, stando alle prime distrazioni, si era fermato a metà strada cercando di afferrare le grate. Sul posto immediato l’arrivo delle volantiPolizia di Stato che hanno evitato l’estremo gesto. Nessuna conseguenza per il giovane, ma successivamente è stato trasportato al Moscati di Avellino per ulteriori accertamenti. Poche settimane fa, undiè statodai Carabinieri. Minaccia di suicidarsi nel giorno del suo compleanno, salvata in extremis L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La più amata foto ricordo riprende, però, ilConcordia che attraversa con un unico arco il Metauro. Testi a cura di Ettore PettinaroliCeresolo che è diventato il sorvegliato speciale, tanto da portare alla chiusura precauzionale delle vie Teano e Stacche, con ilStatale 16, all'inizioCirconvallazione, ...... dai consiglieri regionali Giuseppe Licata, Giacomo Cosentino, Samuele Astuti al sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo , dal vicepresidenteprovincia Valentina Verga al sindaco di...

Tenta di lanciarsi dal ponte della Ferriera, i passanti chiamano la polizia Ottopagine

Ti ricordiamo che l'accesso ai nostri contenuti senza abbonamento è soggetto al consenso per l'utilizzo dei cookie per le finalità di profilazione indicate nella Cookie Policy. Se accetti i cookie per ...Annuncio vendita Peugeot Traveller BlueHDi 180 S&S EAT8 Standard Business Vip nuova a Castelfranco Veneto, Treviso nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...