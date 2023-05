Pomezia | Regimenti a sostegno di Felici sindaco | “Rilanciare il territorio e aumentare la sicurezza”

Grazie a questo percorso ho portato il nome di, in modo positivo, in tutta la regione Lazio ... L'Europarlamentare ed assessore Regionale Luisae l'on. Alessandro Battilocchio, membro ...Grazie a questo percorso ho portato il nome di, in modo positivo, in tutta la regione Lazio ... L'Europarlamentare ed assessore Regionale Luisae l'on. Alessandro Battilocchio, membro ...

Pomezia, Regimenti a sostegno di Felici sindaco: "Rilanciare il ... Il Faro online