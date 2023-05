Pomezia | cercasi casa ‘disperatamente’ | “Nessuno affitta a chi ha animali” | le segnalazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nel numero di febbraio della nostra edizione cartacea ci eravamo occupati di una storia abbastanza particolare proveniente da. Una signora ci aveva contattati per segnalarci l’incredibile difficoltà riscontrata nel cercare un appartamento in affitto che accettasse anche deglidomestici. La signora Veronica – la cui famiglia è composta in tutto da cinque persone più una “cagnolona” – aveva lanciato un appello per individuare una soluzione dato che, a breve, dovrà lasciare lain cui vive al momento. Adesso un’altra vicenda, per molti versi simile, è stata postata in queste ore nei gruppi social cittadini. La storia della signora Veronica Partiamo dalla prima storia, quella di Veronica (la potete trovare anche qui cliccando sul seguente link a pag. 24). “Vi scrivo per raccontarvi una cosa che mi sta accadendo da ...