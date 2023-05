Playoff Nba | Jokic trascina e Denver elimina Phoenix Boston porta Philadelphia in gara-7

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una prestazione solida, impreziosita dalle prove dei suoi interpreti, basta aiNuggets per chiudere con successo la serie diNba contro iSuns, scesi sul parquet senza Chris Paul e Deandre Ayton. L’emergenza si vede e l’equilibrio dura poco. All’intervallo il vantaggio toccato daè già di +30 grazie ad un Nikolasontuoso: il serbo chiude con la quinta tripla doppia dei suoicon 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi (13/18, 1/3 da tre, con 6/6 dalla lunetta). Al resto pensano Caldwell-Pope (21 punti) e Jamal Murray (26). Niente da fare per Devin Booker e Kevin Durant. Il primo tira 4/13 per 12 punti (oltre a 8 assist), mentre il secondo ne aggiunge 23. Il miglior realizzatore per i Suns è Cameron Payne con 31 punti con sei triple su nove tentate. ...

Nikola Jokic vince gara - 6 contro i Suns e chiude la serie dominando con la terza tripla doppia messa a referto contro Phoenix in questi. Numeri da capogiro per la superstar serba dei Denver Nuggets, che con quest'ultimo bottino raggiunge un risultato incredibile, raccogliendo una tripla doppia di media a 30 o più punti nelle ...FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanentiDenver elimina Phoenix, Boston vince: ora gara - 7 La quinta tripla doppia aidel 'Joker' condanna i Suns scesi in campo a Denver per gara - 6 senza ...I primi tre quarti di gara - 6 di Jayson Tatum , con i suoi Celtics sull'orlo dell'eliminazione, sembrava gettare nel panico i tifosi biancoverdi: 1/13 al tiro per lui (diventerà 1/14 dopo un altro ...

Playoff NBA, Denver elimina Phoenix con Jokic in tripla doppia, Boston forza gara-7 Sky Sport

I Nuggets passano 125-100 a Phoenix ed eliminano Durant e Booker, i Celtics vincono in casa dei Sixers: si deciderà tutto al TD Garden ...Dopo aver raccolto il miglior record a ovest durante la stagione regolare e aver eliminato Minnesota al primo turno di playoff, i Nuggets liquidano i Suns in sei partite e avanzano alle Western ...