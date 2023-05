Playoff NBA 2023 | Denver travolge Phoenix ed è in finale Boston espugna Philadelphia | sarà gara-7

(Di venerdì 12 maggio 2023) INuggets sono la prima squadra a staccare il biglietto per ladi Conference. Decisiva la vittoria in-6 in casa deiSuns, travolti per 125-100, conche chiude la serie sul 4-2 ed ora attende la vincente della sfida tra i Golden State Warriors e i Los Angeles Lakers, con quest’ultimi che hanno la possibilità di concludere la contesa questa notte in casa. Una partita messa in ghiaccio dai Nuggets già dal primo quarto (44-26) e poi con il +30 all’intervallo. Nikola Jokic firma la quinta tripla doppia dei suoi, la seconda consecutiva, ed è ancora una volta l’assoluto dominatore del match con 32 punti, 12 assist e 10 rimbalzi. Fondamentali anche i 26 punti di Jamal Murray e i 21 di Kentavious Caldwell-Pope; mentre i Suns terminano la loro stagione ...

