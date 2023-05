Plastica | dai fiumi al nostro Dna

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) I microframmenti di polietilene riversati nei corsi d’acqua entrano nella catena alimentare di piante e crostacei, alterandone il genoma. E, potenzialmente, anche quello degli esseri umani, come suggerisce un nuovo studio. A mettere a rischio la vita delle generazioni future sulla Terra non ci pensa solo il rapido aumento dell’anidride carbonica in atmosfera. Un’altra fonte di inquinamento, la, secondo un importante studio pubblicato sul giornale di ricerca Water da ricercatori dell’Enea e del Cnr Iret, potrebbe causare cambiamenti nel Dna delle specie animali tali da causarne la morte. E continuando con questo ritmo, noi stessi corriamo il rischio di non essere più capaci di evolvere meccanismi di difesa per sopravvivere in un ambiente dove plastiche e microplastiche abbondano nell’aria, nei mari, neie nel suolo. I ricercatori hanno ...