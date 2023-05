Pirelli | nuove costruzioni delle gomme in vista?

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il GP di Gran Bretagna a Silverstone , unapiste storicamente più impegnative per gli pneumatici - insieme al Bahrain, a Barcellona, a Suzuka - , potrebbe segnare l'introduzione di una ...

... Silverstone: Max Verstappen (Red Bull Racing) COSA CAMBIApotrebbe in teoria ovviare al ... L'introduzione dellegomme dovrebbe essere ratificata dal World Motor Sport Council, con l'80% ...Altro scenario sarebbe, invece, di fronte a una richiesta di introduzione giustificata sulla base di esigenze legate alla sicurezza (condizione che non sussite, non avendotimori legati alla ...Infine, ci riconosciamo nell'attenzione che il Festival dedica alleforme di mobilità, su cui ancheè focalizzata sviluppandotecnologie volte a rendere gli spostamenti ancora più ...

L'incremento di prestazioni delle monoposto è stato superiore alle attese e il gommista ha proposto alla FIA un intervento sugli pneumatici. E' un cambiamento in grado di trovare attuazioneLe auto di F1 hanno già raggiunto livelli di carico inattesi, mettendo sotto stress le gomme: ecco perché Pirelli potrebbe irrobustire la struttura dei pneumatici a stagione in corso ...