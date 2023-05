Pigato-Kasatkina oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lisase la vedrà contro Darianel secondo turno degli, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La bergamasca, in gara grazie ad una wild card, è reduce dalla vittoria in tre set nel derby tutto azzurro contro Diletta Cherubini. Adesso è chiamata ad un’impresa contro la testa di serie numero otto, da anni ai vertici del circuito e beneficiaria di un bye al primo turno. Persarà un’ottima occasione per fare esperienza. Tra le due non ci sono precedenti da registrare. Sarà la russa a partire nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Per la giovane italiana, in caso di clamoroso successo contro la numero nove del ranking mondiale, al terzo turno ci sarebbe una tra la ...