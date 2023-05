Pierangelo Bertoli | chi è la moglie | età | matrimonio e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tutto pronto per una nuova puntata del salotto più amato dagli italiani: Oggi è un altro giorno su Rai 1 con la conduzione dell’adorata Serena Bortone. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà un servizio inedito in memoria del grande cantautore. In studio ci sarà ilo Alberto, che ha seguito le orme del padre ed è un musicista affermato. Racconterà tutto del padre e anche della madre Bruna Pattacini, che è rimasta confino all’ultimo secondo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è lei! L’amore trae Bruna Pattacini Il celebre cantautore scomparso, è stato sposato per tutta la vita con l’amore della sua vita: Bruna Pttacini. I due si sono conosciuti ...