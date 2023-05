Perché Soleil Sorge ha presto il posto di Giulia Salemi a Ciao Darwin? Cosa è successo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nel corso delle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Ora, la caposquadra del team degli influencer sarebbe dovuta esserema il condizionale è d’obbligo in quanto, all’ultimo momento, la donna è stata sostituita con. La sostituzione ha creato un bel polverone sui social e le indiscrezioni a riguardo non si sono fatte attendere.sarà accaduto? GF VIP,nuova opinionista? Il commento di Alfonso Signorini La sostituzione dicon SoleiTante le ipotesi ...

Dico terza, come penso gran parte delle persone che non hanno mai seguito l'Eurovision con ...un po' spaesati in questo baraccone di coreografie da X Factor che incontra il Cirque du. ...... i vipponi assenti alla sua festa di compleanno Fra gli assenti che hanno disertato il compleanno di Alfonso Signorini ci sono George Ciupilan, Cristina Quaranta eSorge (impegnati a ...... ma quest'ultima aveva dovuto rinunciareimpegnata altrove. Salemi aveva, all'inizio, ... La motivazione, come riporta Parapiglia, era che: Dato che a causa del maltempo, l'impegno di...