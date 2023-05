“Perché se ne sono andati all’improvviso” Caos all’Isola dei Famosi su Cecchi Paone e Simone

(Di venerdì 12 maggio 2023) Come un fulmine a ciel sereno,Antolini ed Alessandrohanno optato per il ritiro da L’isola dei2023. Una delle coppie più seguite e discusse della 17esima edizione ha abbandonato il gioco dopo cinque settimane nei panni di naufraghi.hanno preso una decisione tanto drastica? Nessuno se lo sarebbe aspettato, nonostante la sfuriata di Alessandroad Ilary Blasi della scusa quarta puntata de L’isola dei2023. Aveva affrontato la diretta senza il suo compagno che si trovava in infermeria dopo un malore. Senza far coppia conAntolini, non avrebbe continuato. Isola dei2023,e ...

Infine, le divise nonportabili all'esterno"se non fossero tolte potrebbero sporcare gli indumenti personali indossati sopra di esse". La sentenza è stata accolta con soddisfazione dalla ...... ndr ) non civenute incontro e ora non abbiamo la possibilità di inserire nuove risorse". Per ... "Vogliamo capireè stata presa questa decisione - spiega De Iaco - Gli specializzandi già ...Nonstate le bombole a causare l'incendio iniziale : questol'ossigeno non è un combustibile, ma un ossidante. Il gas, però, ha supportato il divampare dell'incendio; per farvi capire ...