Perché Mattarella non dice niente sulla Francia e Macron?

Zelensky sarà domani a Roma . Una visita lampo dopo quella a Berlino, in cui vedrà, la premier Meloni e il Papa. Il Cremlino dichiara di non avere notizie della missione di ...l'...... ma Oslo è anche un paese che guarda al futuro e che investe per le energie rinnovabili."Raggiungere sicurezza e indipendenza non significa - avverte infatti- affidarsi esclusivamente ...... Sergio. Il premier italiano lo scorso febbraio era stata a Kiev in occasione del primo anniversario dell'invasione, ora le parti si invertono.la parola d'ordine sarà ricostruzione...

Perché Mattarella è il miglior alleato di Meloni in politica estera ... Formiche.net