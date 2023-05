Perché Mattarella è il miglior alleato di Meloni in politica estera Parla Gallippi

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il presidente della Repubblica, Sergioin visita di Stato a Oslo, ribadisce la posizione di ferma condanna dell’aggressione russa all’Ucraina. “Bisogna contrastare ladi aggressività della Russia, ma ciò non ci deve distogliere dalla ricerca di un approdo di pace”, ha sottolineato il presidente Sergionel suo colloquio con il premier norvegese, Jonas Gahr Store. E ancora: “La decisione della Russia è irrazionale: ci auguriamo che a Mosca tornino elementi di razionalità”. Fermezza, assoluta. E questo è un ulteriore segnale di vicinanza concreta all’Ucraina che non potrà altro che rafforzare il legame col paese aggredito. Il significato delle affermazioni del Capo dello Stato assume una rilevanza ancor maggior in vista del colloquio che domani avrà al Quirinale col presidente ucraino, Volodimyr Zelensky che ...

In programma gli incontri con il Presidente della Repubblica Sergioe con la presidente ... Un invito che il pontefice ha sempre rimandatoil suo desiderio è sempre stato quello di ...Zelensky sarà domani a Roma . Una visita lampo dopo quella a Berlino, in cui vedrà, la premier Meloni e il Papa. Il Cremlino dichiara di non avere notizie della missione di ...l'...... che si troverà in Italia per incontrare al Quirinale il Presidente Sergio. Il sito televisivo ha anche fatto sapere che nel programma interverranno anche i direttori di diversi giornali e ...