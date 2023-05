Perché la Juve ha fatto all in su Giuntoli | la nuova filosofia bianconera

Ora però bisognerà trattareè ancora legato ad un contratto in scadenza 2024 con la società di De Laurentiis . Napoli: De Laurentiis pronto a liberare Giuntoli allaNapoli - Secondo ...In tal senso, però, bisognerà capire a chi spetterà poi la sceltaovviamente con la vicenda Giuntoli -i profili che oggi il Napoli sta seguendo non necessariamente saranno poi quelli che ...La Juventus non decolla, la semifinale con il Siviglia ieri sera è stata trasmessa eccezionalmente in chiaro sulla Rai. I presuppostifacesse il boom come al solito c'erano tutti. Siala Juventus, inutile ribadirlo, è sempre seguitissima e siadi questi tempi le partite in chiaro, ahinoi, scarseggiano. Qualcosa però evidentemente non ha funzionato.

Siviglia-Juve, sorpresa Mendilibar: Il gol di Gatti ci aiuta, ecco perché Tuttosport