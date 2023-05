Perché il viaggio di Zelensky è importante | l' analisi di Senaldi e la speranza sulla guerra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 12 maggio 2023) “È cosìl'arrivo di Volodymyrin Italia?”. È questa la domanda che viene posta da Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia, a Pietro, condirettore di Libero, ospite dell'edizione del 12 maggio del talk show che va in onda tutte le sere su Rete4. Il giornalista dà il proprio punto di vistavicenda, tirando in ballo anche gli ultimi sviluppi sul campo di: “Sì - rispondealla questione della padrona di casa alla vigilia del- secondo me è abbastanzaed è anche legato alle novità delle ultime ore. Dal mio punto di vista, anche inaspettatamente, le truppe russe sono piuttosto in difficoltà. È un buon segno”. Poi interviene anche la stessa Palombelli, che coglie l'assist lanciato ...