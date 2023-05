Per Zelensky niente videomessaggio all’Eurovision | il no degli organizzatori

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrnon potrà parlare indurante la finale dell’Eurovision. Lo ha deciso l’organizzatore del concorso canoro in svolgimento in questi giorni a Liverpool. «La richiesta del signordi rivolgersi al pubblico dell’Eurovision Song Contest, sebbene avanzata con intenzioni lodevoli, non puà essere accettata a malincuore. Perché violerebbe le regole dell’evento», ha dichiarato l’Unione europea di radiodiffusione (UER), che organizza il concorso. «Uno dei pilastri del concorso è la natura non politica dell’evento. Questo principio vieta dichiarazioni politiche o simili durante il concorso», ha spiegato l’Uer. L’evento di Liverpool L’Eurovision quest’anno va in scena a Liverpool nel Regno Unito. L’Ucraina, vincitrice l’anno scorso, ha dovuto rinunciare ad ospitare ...