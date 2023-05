Per una busta di insalata in più L’intervento di Medugno

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 maggio 2023) Grazie all’(alle buste didella quarta gamma) la revisione della normativa imballaggi tramite una proposta di regolamento della Commissione europea di novembre scorso (ora all’esame del Parlamento Ue) assurge a popolarità, quella vera, su pagine “foglianti” (“Insalexit non ci avrai”, Il Foglio, 10 maggio, Il Sole 24 Ore, 8 maggio) e addirittura “atterra” su una popolare trasmissione di Rai 2 del mattino sempre il 10 maggio (“Viva Rai 2”). Per i non addetti ai lavori la proposta di regolamento contiene una norma che vieta la plastica per pacchi sotto il chilo e mezzo, a meno che ciò sia necessario per evitare uno shock fisico.“fogliante” la usa come pretesto per ricordarci la bontà dell’Europa del progetto europeo (e che in fine dei conti ladiè salva), ...