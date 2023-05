Per non sparire Conte allontana il Pd

(Di venerdì 12 maggio 2023) Alla vigilia delle amministrative Conte torna a smarcarsi dal Pd. "Noi automoni rispetto a loro". Lontani i tempi delle amorose corrispondenze progressiste. Per non sparire i 5s provare a fare da sé

Il tredicesimo temporispecchia le sue possibilità. PeccatoDennis Foggia rimasto fuori dalle prime quattordici posizioni (quelle che danno accesso alla Q2)soli 49 millesimi, dietro Joe ...Ribasso scompostoGen Digital , che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti. Lo scenario ... Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in ...Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, eintendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di ...

Teresa, vent'anni dopo il delitto. Un comitato per non dimenticarla La Provincia di Como

«In Francia c'è una rivolta strisciante e permanente. Se destra e sinistra si coalizzano nelle piazze, Emmanuel Macron ...Un film di Vasiliy Rovenskiy con . Un film pensato per i più piccoli che riflette sull'amicizia e sull'arte, ma che non diverte fino in fondo.