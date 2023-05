«Per la dimensione internazionale del marchio | per l’approccio olistico alla sostenibilità | per la ricerca inesausta di miglioramento e per la consapevolezza della centralità dell’impresa nella creazione di valore condiviso»

Leggi su amica

(Di venerdì 12 maggio 2023) «Ci sono due cose che mi portano qui con grande emozione: ricevere ciò che mi avete voluto riconoscere e rivedere Piacenza». Così ha commentato Giorgio Armani sul palco del Teatro Municipale di Piacenza. Pochi istanti dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica. Nato a Piacenza nel 1934, Armani «è uno dei figli più illustricittà di Piacenza, che ne ha onorato l’immagine nel mondo». Così ha sottolineato il Rettore dell’Università che ha aggiunto leggendo le motivazioni del conferimentolaurea: «per ladel, per. Per ladi ...