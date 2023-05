Per aiutare le donne basterebbe non farle aspettare due anni per una mammografia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 maggio 2023) Nel giorno in cui la retorica sulla natalità e sul ruolo delle mamme per la Patria impazza per “Gli stati generali della natalità” i dati irrompono. Dueper unadi screening, tre mesi per un intervento per tumore all’utero che andava effettuato entro un mese, due mesi per una visita specialistica ginecologica urgente da fissare entro 72 ore, sempre due mesi per una visita di controllo cardiologica da effettuare entro 10 giorni. Dueper una. Mesi d’attesa per interventi urgenti e visite specialistiche. Così il Governo si prende cura delleSono alcuni esempi di tempi di attesa segnalati dai cittadini che lamentano anche disfunzioni nei servizi di accesso e prenotazione, ad esempio determinati dal mancato rispetto dei codici di priorità, da difficoltà a contattare ...