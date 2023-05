Pep contro Ancelotti | partita a scacchi La rinascita di Klopp

Con l'aiuto anche del nostro corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci, analizziamo la "partita a scacchi" trae Carlo Ancelotti. Poi focus sul Liverpool rinato: la squadra di Klopp ha ...... Josep Guardiola In vista del matchl' Everton valido per la 36esima giornata di campionato, l'allenatore del Manchester City,Guardiola, ha parlato in conferenza stampa: " Ci sono stati ...Ancheil Napoli, ai quarti di finale, il Milan partiva da sfavorito, eppure è riuscito a far ... Erling Haaland sta frantumando record su record a suon di gol eGuardiola è uno dei tecnici ...

Guardiola contro Ancelotti: ecco i precedenti Kickest

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Mircea Luscescu, allenatore rumeno con un passato anche in Italia all'Inter, oggi alla Gazzetta dello Sport ha commentato così l'euroderby di Champions: "Mi ...