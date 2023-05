Pensionato muore da solo in casa | il suo scheletro ritrovato casualmente dopo 6 anni durante un controllo del gas

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’hanno trovato morto indasei. La storia di Robert Alton è qualcosa di macabro e straziante allo stesso tempo. Il70enne viveva in unapopolare di Bolton, vicino Manchester. Il cadavere dell’uomo è stato scoperto per caso,perché i funzionari comunali dovevano svolgere un test sulle tubature del gas. Nessuno ha mai cercato Alton negli ultimi sei, nessuno si è mai chiesto dove fosse finito. Ma tant’è il poveruomo, un ex contabile, sembra essere deceduto addirittura nel maggio del 2017. I funzionari delle case popolari hanno scoperto loin cima alle scale che danno sul primo piano in quelle classiche villette a schiera all’inglese. La polizia ha aperto un’inchiesta e dalle prime ...

L'hanno trovato morto in casa da solo dopo sei anni. La storia di Robert Alton è qualcosa di macabro e straziante allo stesso tempo. Il pensionato 70enne viveva in una casa popolare di Bolton, vicino ...