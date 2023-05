Pellezzano | un progetto per auto depurare il fiume Irno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Mira a riattivare la carica batterica in grado, in maniera naturale, dile acque ilche, partito e promosso nel Comune di, avrà benefici per tutto il territorio attraversato dal, il corso d’acqua che sfocia a Salerno. Questa mattina, a via Delle Fratte Lago a Cologna di, è stata svolta una prova dimostrativa con l’impresa che si occupa della riattivazione ed i Volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e la partecipazione dei vigili urbani. Delle compresse a micro rilascio con organismictoni risvegliano la vita biologica del corso d’acqua che riesce adepurarsi. Tutto il processo viene monitorato anche attraverso l’utilizzo di ...